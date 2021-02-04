Знаменита українська співачка Джамала похвалилася яскравим образом і філософським висновком

Як пише Politeka.net, артистка виклала на своїй сторінці серію фото, зроблених у перерві між роботою. Вона постала у вільній чорній кофті і екстравагантних сережках, що нагадують білизняні прищіпки. Виконавиця також зробила собі зухвалий макіяж з блискучими тінями на повіках і розкішну зачіску з завитими волоссям.

У такому вигляді Джамала спробувала зробити селфі, проте в кадрі несподівано співалася її менеджер Зара Аджаріпова. Помітивши, чим займається співачка, подруга скорчила на камеру пику з висунутим язиком, а сама знаменитість просто відсунулася в сторону. З другої спроби зірка зуміла зробити нормальну фотографію, а ситуацію перетворила на повчальний жарт.

"Життя як селфі - завжди в нього хтось влізе. Хіба ні?",- зазначила Джамала в описі. - "@a_zera можна!! Любити ❤️❤️❤️❤️".

У коментарях під постом шанувальники захопилися життєвим наглядом співачки і її зовнішнім виглядом:

"Дуже гарний мейк🤗 🔥"; "який гарний макіяж, вам так красиво🔥 🔥 🔥 👌"; "Зера влізла, Ага)"; "чудова Джамала, скучила за тобою"; "краща"; "тут ви схожа на Шер".

Раніше Джамала з чоловіком Бекіром, старшим сином Еміром-Рахманом і молодшим сином Селімом вони вирушила до Єгипту, сімейство провело відпустку в Шарм-ель-Шейху. Зірка поділилася курортними кадрами з користувачами мережі.

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