Знаменита українська співачка Джамала похвалилася яскравим образом і філософським висновком
Як пише Politeka.net, артистка виклала на своїй сторінці серію фото, зроблених у перерві між роботою. Вона постала у вільній чорній кофті і екстравагантних сережках, що нагадують білизняні прищіпки. Виконавиця також зробила собі зухвалий макіяж з блискучими тінями на повіках і розкішну зачіску з завитими волоссям.
У такому вигляді Джамала спробувала зробити селфі, проте в кадрі несподівано співалася її менеджер Зара Аджаріпова. Помітивши, чим займається співачка, подруга скорчила на камеру пику з висунутим язиком, а сама знаменитість просто відсунулася в сторону. З другої спроби зірка зуміла зробити нормальну фотографію, а ситуацію перетворила на повчальний жарт.
У мережі з'явилося рідкісне фото Софії Ротару з рідними сестрами: "Зінаїду дуже шкода..."
Фаворитка Пугачової приголомшила появою на "Голос країни", перші кадри: "тебе просто зрадили"
Дженніфер Лопес в крихітній футболці й лосинах довела до мурашок: "Незабутнє видовище"
Сумна Могилевська поділилася своїм болем, який нічим не вгамувати: "Світла пам'ять..."
"У нас закінчилося повітря!": люди опинилися у вогняному полоні масштабної пожежі, кадри трагедії
"Життя як селфі - завжди в нього хтось влізе. Хіба ні?",- зазначила Джамала в описі. - "@a_zera можна!! Любити ❤️❤️❤️❤️".
У коментарях під постом шанувальники захопилися життєвим наглядом співачки і її зовнішнім виглядом:
"Дуже гарний мейк🤗 🔥"; "який гарний макіяж, вам так красиво🔥 🔥 🔥 👌"; "Зера влізла, Ага)"; "чудова Джамала, скучила за тобою"; "краща"; "тут ви схожа на Шер".
Раніше Джамала з чоловіком Бекіром, старшим сином Еміром-Рахманом і молодшим сином Селімом вони вирушила до Єгипту, сімейство провело відпустку в Шарм-ель-Шейху. Зірка поділилася курортними кадрами з користувачами мережі.
Нагадаємо, що Джамала стала копією Єфросиніної, неможливо розрізнити: "Ого!»
А ще Politeka писала, що Джамала показала своє улюблене місце відпочинку, і це не Україна.
Також Politeka повідомляла, що Джамала похвалилася успіхами свого дворічного синочка.