Вагітна переможниця "Холостяка" з Микитою Добриніним Даша Квіткова поділилася чуттєвим кадром з нової фотосесії

Даша стала популярною після фіналу "Холостяка", причому разом з головним героєм проекту пара не просто залишилася разом, але і одружилася, а тепер чекає дитину. За всю історію проекту їх пара перша, хто створив сім'ю, завершивши фінал шоу разом. Тепер Микита і Даша насолоджуються один одним і діляться всіма важливими подіями.

В Instagram дівчина вирішила показати своє нове фото, виконане в чорно-білій обробці і підкреслило її положення. Якщо раніше на фото було не так помітно живіт дівчини, то тепер на знімку був зроблений акцент саме на фігурі щасливої Даші. У підписі Квіткова розповіла про плани на майбутнє, пов'язані з дитиною.

"Привіт, #17weekspregnant 🤍. У моїх рекомендаціях тепер тільки дитячі речі і вагітні дівчата😅. Мені нереально цікаво спостерігати за кожною. Про що вони пишуть, як кажуть, що їдять, у що одягаються (беру на замітку) і тд️ ️ коли можна починати виходити на закупівлі😹? А то я стільки всього собі вже зберегла. Коляски, повзунки, іграшки, соски, памперси... ну ви зрозуміли🤪», - написала Даша.

Шанувальники почали роздавати поради:

«Ваууууу😻яке фото😻; Беременость найніжніша пора в житті кожної дівчини😘; Крісло-качалку це тема,багато в чому врятувала😆; А скільки краси можна пов'язати для діток 😍; Красиві ❤️; Саме незабутні час❤️красуня😍; Головне не скупити всі 🤦♀️🤣; Нереально; Дуже ніжно❤; Ніжність❤️😍; Прекрасна ☺😍Аж не віриться, що це все зародилося завдяки проекту 🌹».

Відзначимо, кілька тижнів тому, відправившись у відпустку з чоловіком на Мальдіви, Даша вирішила оголосити про свою першу вагітність.

Примітно, що дівчина сама заявила – За весь час вона набрала всього три кілограми, але талія з 59 см пішла в 69. На новому фото Даша позувала в яскравому купальнику посеред океану. Сидячи на дошці для серфінгу з веслом, дівчині вдалося підкреслити і засмагле тіло і кругленький живіт в цілому.

"Беремо максимум від останнього дня на Мальдівах️ ️ Завтра додому, навіть не віриться, що засипати ми будемо вже в обнімку з нашим котом🥰», - написала Квіткова.

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