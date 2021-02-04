Беременная победительница «Холостяка» с Никитой Добрыниным Даша Квиткова поделилась чувственным кадром из новой фотосессии

Даша стала популярной после финала «Холостяка», причем вместе с главным героем проекта пара не просто осталась вместе, но и поженилась, а теперь ожидает ребенка. За всю историю проекта их пара первая, кто создал семью, завершив финал шоу вместе. Теперь Никита и Даша наслаждаются друг другом и делятся всеми важными событиями.

В Инстаграм девушка решила показать свое новое фото, выполненное в черно-белой обработке и подчеркнувшее ее положение. Если ранее на фото было не так заметно живот девушки, то теперь на снимке был сделан акцент именно на фигуре счастливой Даши. В подписи Квиткова рассказала о планах на будущее, связанных с ребенком.

«Привет, #17weekspregnant 🤍. В моих рекомендациях теперь только детские вещи и беременные девушки😅. Мне нереально интересно наблюдать за каждой. О чем они пишут, как говорят, что едят, во что одеваются (беру на заметку) и тд☺️ Когда можно начинать выходить на закупки😹? А то я столько всего себе уже сохранила. Коляски, ползунки, игрушки, соски, памперсы... ну вы поняли🤪», - написала Даша.

Поклонники принялись раздавать советы:

«Ваууууу😻яке фото😻; Беременость самая нежная пора в жизни каждой девушки😘; Кресло-качалку это тема,во многом спасла😆; А сколько красоты можно связать для деток 😍; Красивые ❤️; Самое незабываемые время❤️красотка😍; Главное не скупить всё 🤦‍♀️🤣; Нереально; Очень нежно❤; Нежность❤️😍; Прекрасная ☺😍Аж не верится, что это все зародилось благодаря проекту 🌹».

Отметим, несколько недель назад, тправившись в отпуск с супругом на Мальдивы, Даша решила объявить о своей первой беременности.

Примечательно, что девушка сама заявила – за все время она набрала всего три килограмма, но талия с 59 см ушла в 69. На новом фото Даша позировала в ярком купальнике посреди океана. Сидя на доске для серфинга с веслом, девушке удалось подчеркнуть и загорелое тело и округлившийся живот в целом.

«Берём максимум от последнего дня на Мальдивах☺️ Завтра домой, даже не верится, что засыпать мы будем уже в обнимку с нашим котом🥰», - написала Квиткова.

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