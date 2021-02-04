Зведена сестра герцогині Сассекської Меган Маркл випустила книгу про неї

Як повідомляє ТСН, зведена сестра герцогині Сассекської Саманта Маркл кілька років тому дала обіцянку опублікувати книгу зі спогадами про Меган і тепер скандальні мемуари побачили світ, пише Politeka.net.

Саманта Маркл видала першу частину спогадів про зведену сестру Меган Маркл, в яких пролила світло на деякі особливості характеру герцогині Сассекской. Так, завдяки книзі громадськість зможе дізнатися одкровення жінки про сварки, які відбувалися в сім'ї Маркл, а також про поведінку сестри.

Книга авторства Саманти Маркл має гучну назву "Щоденник сестри принцеси-вискочки: Частина 1". У ній автор розповідає про дитинство сестер, яке пройшло в Лос-Анджелесі. У мемуарах також детально описується те, як батьки виховували своїх дітей.

Згідно з розповідями Саманти Маркл в часи, коли їх тато був одружений на Дорії Регланд, між зведеними родичками панувало справжнє суперництво, яке межувало з нестримним обожнюванням Меган сестрою. Саманта згадує про дружину принца Гаррі як про красиву двухрасовой дівчинці "кольору персика і троянди".

Перед виходом своїх спогадів Саманта Маркл публічно висловила надію, що ці мемуари припадуть до душі всім, хто її прочитає, оскільки її спогади - теплі і щирі.

"Я сподіваюся, що вона здасться їм теплою, потішною, чесною і щирою. Я написала її з повагою до них, Знаючи, що всі будуть це читати", - підкреслила автор нової книги про Меган Маркл.

Варто відзначити, що анотація до книги свідчить, що Саманта розкриє правду про герцогині Сассекської.

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