Відома українська телеведуча і модель Катя Осадча підкорила образом в розкішній сукні
Артистка постала в довгому червоному вбранні, пише Politeka.net. Модель вразила розкішною фігурою.
Осадча позувала на сходах, демонструючи форми з різних ракурсів. Красуня посвітила оголеною спинкою в глибокому вирізі вбрання.
На іншому фото телеведуча постала до камери обличчям, посвітивши бюстом в глибокому декольте. Завершив образ зірки червоний капелюшок.
Осадча посміхалася і виглядала щасливо.
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"За два дні старт нашого нового телевізійного сезону.
Вже скоро 16 років програмі, а ми не втомлюємося ставити собі нові цілі. У цьому сезоні ми готувалися особливо - нова заставка, оновлена студія і ще багато сюрпризів. Вмикайте вже цієї суботи Світське життя о 23:15. Не пропустіть ❤️", - написала Катя.
За 40 хвилин пост зібрав майже 6000 лайків і багато коментарів.
"Казково красива😍 👌", "леді в червоному", "красуня👍 👍 👍", "дуже красиво в червоному вам👍 👏", "дуже красива", "цікаво-цікаво", "дуже-дуже гарненько❤️", "вам личить червоний", "це я про заставку:))💖", "OMG! Як завжди, неймовірно розкішна, інтелігентна, жіночна і розумна! 👏👏👏👏👏👏😍", "Катю, ви прекрасна", "як красиво😍 😍 😍", " катюююю!!!! Богиня !!!!👍 👍 👍 ❤ ️ ", "Улюблена програма і ведуча смотрю дивлюся майже 16 років 😉 так тримати ✋", "Боже, Невже нова заставка", - написали користувачі мережі.
Зазначимо, останнім часом Осадчу стали підозрювати в третій вагітності.
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