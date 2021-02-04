Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова спантеличила незручним тренуванням у своєму залі

На своєму дні народження Волочкова заявила, що розлучилася зі своїм таємним коханим, з яким вона пробула у відносинах не один рік. Тепер же депресивна Волочкова дивує своїми змінами і депресивним настроєм.

Останнє тренування здивувало мережу найбільше. Анастасія є любителькою показати, як нібито ідеально вона проводить заняття незважаючи ні на що. Цього разу втомлена балерина заявила, що не знає, як почати тренування і розминку.

В одному з уривків видно, як Волочкова недбало виглядає, намагаючись «тримати обличчя». На анти-фанатстких групах поспішили відповісти зірці:

"ну і мало сенс починати?💁 ♀ ️ 😔 ; це не виглядає «улюбленою справою життя»...нафіг себе ґвалтувати?; Навіщо ці муки? Нібито "професія вимагає"? навіть не смішно; 🤔 🤔 що з Зінаїдою? Хто образив? Їй погано🤪; все видихлася🤢 😳; яка нечупара .Гидко дивитися. Все як брудне, замизганное; ледве ногу рухає. Вона взагалі жива??🙄».

Нещодавно також балерина похвалилася відвідуванням салону, де працює популярний гуру цілитель. Причому не обійшлося без пікантних фото.

Анастасія не тільки показала спільне фото з чоловіком в салоні, але ще і позувала на спеціальній кушетці без одягу і ліфчика, прикрившись одним простирадлом.

"Сьогодні я приїжджала на терапію до гуру і цілителя Олексія Карпекіна. Вже після першого сеансу у мене вдома грандіозний результат.🙏 За допомогою різних практик і вправ ви відчуєте гармонію», - написала Анастасія під постом.

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