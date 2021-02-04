Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова озадачила неловкой тренировкой в своем зале

На своем дне рождения Волочкова заявила, что рассталась со своим тайным возлюбленным, с которым она пробыла в отношениях не один год. Теперь же депрессивная Волочкова удивляет своими переменами и депрессивным настроением.

Последняя тренировка удивила сеть больше всего. Анастасия является любительницей показать, как якобы идеально она проводит занятия несмотря ни на что. В этот раз уставшая балерина заявила, что не знает, как начать тренировку и разминку.

В одном из отрывков видно, как Волочкова небрежно выглядит, пытаясь «держать лицо». На анти-фанатстких группах поспешили ответить звезде:

«ну и имело смысл начинать?💁‍♀️😔; это не выглядит «любимым делом жизни»...нафиг себя насиловать?; Зачем эти муки? Якобы «профессия требует»? даже не смешно; 🤔🤔что с Зинаидой? Кто обидел? Ей плохо🤪; Все выдохлась🤢😳; Какая неряха .Противно смотреть. Всё как грязное, замызганное; Еле ногу двигает. Она вообще жива??🙄».

Недавно также балерина похвасталась посещением салона, где работает популярный гуру целитель. Причем не обошлось без пикантных фото.

Анастасия не только показала совместное фото с мужчиной в салоне, но еще и позировала на специальной кушетке без одежды и лифчика, прикрывшись одной простыней.

«Сегодня я приезжала на терапию к гуру и целителю Алексею Карпекину. Уже после первого сеанса у меня дома грандиозный результат.🙏 С помощью различных практик и упражнений вы ощутите гармонию», - написала Анастасия под постом.

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