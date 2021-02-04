Відомий український хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма показав кадри прогулянки в космічному центрі NASA

Влад Яма зі своєю дружиною лілією і сином Леоном продовжують знайомиться з пам'ятками США, показуючи красиві кадри екскурсій у своєму Instagram. Цього разу подружня пара побувала в Космічному центрі імені Джона Фіцджеральда Кеннеді, пише Politeka.net.

Влад Яма сфотографувався з родиною на тлі легендарного глобуса з логотипом NASA в Космічному центрі. Мабуть, в цей день була вітряна погода, оскільки всі були одягнені в куртки, а Ліліана і її син навіть наділи на голову капюшони. Попри це подружжя було натхненне поїздкою і радісно посміхалося. Дружина Влада Ями навіть широко розставила руки, немов птах крила, поки чоловік робив селфі. А ось Леон, мабуть, був не в дусі, оскільки на знімку хлопчик був нахмуреним і незадоволеним.

"Місце сили, відкриттів і майбутнього... Пізніше-докладніше. А поки - в сторіз, летимо далі....",- підписав свою публікацію Влад Яма.

Кадри екскурсії опублікувала на своїй сторінці і дружина Влада Ями. Вона показала кілька знімків, де були відображені ракети, а також фото, де красуня радісно посміхається поруч з Владом Ямою і космонавтом в скафандрі. Космонавт, мабуть, був не проти попозувати для пам'ятних фото і навіть склав на пальцях комбінацію, що позначає двійку.

"Наша точка місцезнаходження вчора - космічний центр імені Джона Фіцджеральда Кеннеді", - написала Ліліана Яма і навіть трохи розповіла про сам космічний комплекс, додавши, що туристи тут мають можливість зануритися в атмосферу у парку розваг.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Liliya Yama (@liliya_yama)

"Здорово, що на території є парк розваг, де туристів повністю занурюють в атмосферу. Ще зі школи обожнювала астрономію. І донині тема космосу мене заворожує", - зізналася дружина хореографа.

Крім того, Влад Яма поповнив сторіс серією відео, в якому показав кадри прогулянки по розважальному центру, де його син вивчав космос і грав.

Нагадавши, завислий у повітрі Влад Яма повипендрювався перед Сином у Майамі: "ніндзя у справі"

Як повідомляла Politeka, апетитна дружина Влада Ями з " Танців з зірками "показала нескінченні ноги на пляжі в Майамі:" за вами спостерігають..."

Також Politeka писала, що Влад Яма з "Танців з зірками" попустував з гарячою дружиною, знявши все на камеру: "у кожному з нас є…"