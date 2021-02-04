Известный украинский хореограф и судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма показал кадры прогулки в космическом центре NASA

Влад Яма со своей женой Лилией и сыном Леоном продолжают знакомится с достопримечательностями США, показывая красивые кадры экскурсий в своем Instagram. В этот раз супружеская пара побывала в космическом центре имени Джона Фицджеральда Кеннеди, пишет Politeka.net.

Влад Яма сфотографировался с семьей на фоне легендарного глобуса с логотипом NASA в космическом центре. Видимо, в этот день была ветреная погода, поскольку все были одеты в куртки, а Лилиана и ее сын даже надели на голову капюшоны. Несмотря на это супруги были вдохновлены поездкой и радостно улыбались. Жена Влада Ямы даже широко расставила руки, словно птица крылья, пока муж делал селфи. А вот Леон, видимо, был не в духе, поскольку на снимке мальчик был нахмуренным и недовольным.

"Место силы, открытий и будущего... Позже - подробнее. А пока - в сториз, летим дальше....",- подписал свою публикацию Влад Яма.

Кадры экскурсии опубликовала на своей странице и жена Влада Ямы. Она показала несколько снимков, где были запечатлены ракеты, а также фото, где красотка радостно улыбается рядом с Владом Ямой и космонавтом в скафандре. Космонавт, видимо, был не прочь попозировать для памятных фото и даже сложил на пальцах комбинацию, обозначающую двойку.

"Наша точка местонахождения вчера - космический центр имени Джона Фицджеральда Кеннеди",- написала Лилиана Яма и даже немного рассказала о самом космическом комплексе, добавив, что туристы здесь имеют возможность погрузиться в атмосферу в парке развлечений.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Liliya Yama (@liliya_yama)

"Здорово, что на территории есть парк развлечений, где туристов полностью погружают в атмосферу. Ещё со школы обожала астрономию. И по сей день тема космоса меня завораживает",- призналась жена хореографа.

Кроме того, Влад Яма пополнил сторис серией видео, в котором показал кадры прогулки по развлекательному центру, где его сын изучал космос и играл.

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