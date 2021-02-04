Відомий співак Володимир Дантес розповів про подорожі та улюблений напій
Володимир Дантес на своїй сторінці в Instagram розповів про свої подорожі за кордон і зізнався, що перше, що він робить у подорожі, - це купує каву в мережі Starbucks. Але ось з його складним ім'ям завжди виникають проблеми, пише Politeka.net.
Володимир Дантес опублікував кілька знімків, в яких фігурує не тільки він і його гітара, але і улюблений напій - кава з всесвітньо відомої мережі кав'ярень Starbucks. На одній з фотографій Дантес лежить на величезному кріслі-мішку морквяного кольору і п'є з фірмової чашки гарячий напій. Співак спідлоба дивиться в камеру, відпочиваючи практично на підлозі, поки його ноги зручно вмостилися на шкіряному стільці.
На другому знімку Володимир Дантес показав свою чашку з написом Starbucks і маркером написаний хештег #callmevladimir. За розповіддю співака цей хештег він придумав сам, коли зіткнувся з тим, що бариста в різних країнах ніяк не могли зрозуміти, як же правильно пишеться його ім'я.
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"Коли тобі роблять там каву, завжди запитують ім'я, щоб написати на чашці. Виявилося, що моє ім'я супер складне для іноземців. Вова - вони взагалі не розуміють. Смішно в Італії було, тому що моє ім'я співзвучне для них зі словом Uovo-яйце. В Америці писали - Bloodimir, в Азії взагалі - Ladimier. Коротше, писали як хотіли і чули. І я придумав хештег - #callmevladimir", - розповідає Володимир Дантес.
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Також він зізнався, що вже встиг побувати в 75 країнах світу, але все одно, першим, що він робив по прильоту, - це прямував в кав'ярню, щоб купити каву і круасан з шоколадом.
"Кава зі Старбакс-смак подорожей. Він, як якір, який ти кидаєш в новому місті/країні. Мені подобається там капучіно і дабл еспресо", - зізнався співак.
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