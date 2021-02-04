Відомий співак Володимир Дантес розповів про подорожі та улюблений напій

Володимир Дантес на своїй сторінці в Instagram розповів про свої подорожі за кордон і зізнався, що перше, що він робить у подорожі, - це купує каву в мережі Starbucks. Але ось з його складним ім'ям завжди виникають проблеми, пише Politeka.net.

Володимир Дантес опублікував кілька знімків, в яких фігурує не тільки він і його гітара, але і улюблений напій - кава з всесвітньо відомої мережі кав'ярень Starbucks. На одній з фотографій Дантес лежить на величезному кріслі-мішку морквяного кольору і п'є з фірмової чашки гарячий напій. Співак спідлоба дивиться в камеру, відпочиваючи практично на підлозі, поки його ноги зручно вмостилися на шкіряному стільці.

На другому знімку Володимир Дантес показав свою чашку з написом Starbucks і маркером написаний хештег #callmevladimir. За розповіддю співака цей хештег він придумав сам, коли зіткнувся з тим, що бариста в різних країнах ніяк не могли зрозуміти, як же правильно пишеться його ім'я.

"Коли тобі роблять там каву, завжди запитують ім'я, щоб написати на чашці. Виявилося, що моє ім'я супер складне для іноземців. Вова - вони взагалі не розуміють. Смішно в Італії було, тому що моє ім'я співзвучне для них зі словом Uovo-яйце. В Америці писали - Bloodimir, в Азії взагалі - Ladimier. Коротше, писали як хотіли і чули. І я придумав хештег - #callmevladimir", - розповідає Володимир Дантес.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Dantes (@vladimirdantes)

Також він зізнався, що вже встиг побувати в 75 країнах світу, але все одно, першим, що він робив по прильоту, - це прямував в кав'ярню, щоб купити каву і круасан з шоколадом.

"Кава зі Старбакс-смак подорожей. Він, як якір, який ти кидаєш в новому місті/країні. Мені подобається там капучіно і дабл еспресо", - зізнався співак.

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