Українська прима-балерина і суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар поділилася новими яскравими фото з відпочинку на Мальдівах

Не так давно зірка повернулася з сімейних канікул на райському курорті, проте, судячи з нового посту в її Instagram, танцівниця ще не готова попрощатися з думками про море і сонце. Як повідомляє Politeka.net, Кухар поділилася новими знімками з курорту.

На фото танцівниця демонструє вражаючу пластику і граціозність разом зі своїм чоловіком Олександром Стояновим, який також є артистом балету. Пара показала вражаюче сердечко в повітрі, склавши його зі своїх тіл.

Також подружжя вміло продемонструвало елемент балетної підтримки.

При цьому, на знімках вони позували на тлі моря і пальм в купальниках.

"Наш відпочинок був казковим, саме таким, яким я могла собі його уявити тільки в найкращому сні!", - написала Кухар у підписі до знімків.

Її шанувальники тут же почали коментувати пост.

"Найкраща Валентинка на день закоханих!", "Краса і грація!!! Супер!", "Ідеальний кадр", "красиво, граціозно, в унісон", "ви круті, я ваш великий фанат", "чекаю коли Маша Єфросиніна повторить", - пишуть люди в коментарях.

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