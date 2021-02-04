Українська модель Міла Кузнєцова, яка офіційно визнана володаркою найбільшого натурального бюста в країні, показала, як насолоджується життям

Красуня з бюстом 15-го розміру поділилася новими соковитими фото на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Так, Кузнєцова показала, як проводить вечір. Судячи з усього, модель вирішила вибратися в якийсь бар. На фото вона сидить на тлі цегляної стіни з келихом в руках і насолоджується напоєм.

Для такого проведення часу Міла вибрала оригінальну бежеву кофту. Наряд відразу ж привертає до себе увагу великим вирізом на грудях, який тільки робить акцент на головному достоїнстві красуні.

"Треба любити життя більше, ніж сенс життя", - поділилася своєю думкою Кузнєцова.

Її передплатники прийшли в захват від такого образу і бурхливо відреагували на нові знімки моделі.

"Фото просто гармата не можу вибрати одне мені подобаються всі", "а мені дуже подобаються дві фотки, не можу вибрати, так як вони дві круті", "мені дуже подобається друга фотка, така загадкова", "мені більше подобається друга фотка. Хоча ти на обох прекрасна", "пошкодуйте нас!",- захоплено пишуть люди в коментарях до фото.

Нагадаємо, українка з 15-м розміром влаштувала Безсоромні танці, ледве утримавши бюст: "Просто смакота".

Як повідомляла Politeka, українка з 15-м розміром засліпила підсмаженим бюстом в ниточках купальника: так і просяться на свободу.

Також Politeka писала, що українка Міла Кузнєцова ледве "втихомирила" свій 15-ий розмір в маленькому ліфчику: "Вау, як шикарно".