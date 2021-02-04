Наталя Могилевська відверто розповіла про прийом їжі, який вона ненавидить

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка поділилася новим постом у своєму Instagram.

У ньому вона зізналася, що з дитинства не любить снідати вранці, тому для неї цей прийом пиши завжди був проблемою.

"Ненавиджу снідати вранці! А ви? Пам'ятаю себе ще в дитинстві, що це було великою проблемою. Та що дитинство? Деякі мої подруги досі не можуть себе змусити поїсти вранці. Перший прийом пиши у них в 13:00", - написала артистка.

Втім, вона знайшла для себе сніданок, який їй підходить.

"Ділюся своїм улюбленим рецептом: насіння Чіа, вівсяне молоко, сироп агави і ягоди", - додала Могилевська.

Свій пост вона супроводила фотографією, на якій зображена якраз в процесі сніданку. Співачка з ложкою в руках виглядає вельми щасливою.

Її шанувальники тут же відгукнулися на пост зірки.

"Я вже прокидаюся голодна!! Це властиво мого психотипу)))! А вам заздрю!", "Обожнюю їжу! У будь-який час доби" « "Ох, яку красу ви їсте«, "що б мені таку проблему", " Мммм спасибі за рецепт, Наталя!", "Наталя ви така позитивна піднімаєте настрій, залишайтеся такою ж красивою, талантлевой, хорошою легендою Олексіївною", - пишуть люди.

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