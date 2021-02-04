Наталья Могилевская откровенно рассказала о приеме пищи, который она ненавидит

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица поделилась новым постом в своем Инстаграм.

В нем она призналась, что с детства не любит завтракать по утрам, поэтому для нее этот прием пиши всегда был проблемой.

«Ненавижу завтракать по утрам! А вы? Помню себя ещё в детстве, что это было большой проблемой. Да что детство? Некоторые мои подруги до сих пор не могут себя заставить поесть утром. Первый прием пиши у них в 13:00», - написала артистка.

Впрочем, она нашла для себя завтрак, который ей подходит.

«Делюсь своим любимым рецептом: семена чиа, овсяное молоко, сироп агавы и ягоды», - добавила Могилевская.

Свой пост она сопроводила фотографией, на которой запечатлена как раз в процессе завтрака. Певица с ложкой в руках выглядит весьма счастливой.

Ее поклонники тут же откликнулись на пост звезды.

«Я уже просыпаюсь голодная!! Это свойственно моего психотипу)))! А вам завидую!», «Обожаю еду! В любое время суток», «Ох, какую красоту вы едите», «Что б мне такую проблему», «Мммм Спасибо за рецепт, Наталья!», «Наталья вы такая позитивная поднимаете настроение, оставайтесь такой же красивой, талантлевой, хорошей легендой Алексеевной», - пишут люди.

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