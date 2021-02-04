Головна героїня шоу "Холостяк" Ксенія Мішина і її обранець Олександр Еллерт вирушили в теплі краї

Кохані прибули відпочивати в Домініканську республіку і поділилися свіжими кадрами в соціальній мережі "Instagram", пише Politeka.net. Ксенія взяла з собою у відпустку сина Платона, а Олександр - дочку Елю.

"Хлопці, ми прилетіли. Традиційні переодягання біля літака. Спасибі всім за увагу, будуть тепер заздрісні історії", - пообіцяв Еллерт в ролику, знятому ще в аеропорту.

Незабаром зоряна пара і їхні діти опинилися в готелі і відразу ж вирушили на пляж. Олександр переодягнувся в чорну футболку і рожеві шорти, а Ксенія вибрала легку чорну сукню і сонцезахисні окуляри. Вона виклала фото, на якому задерла ногу під пальмами, і підписала його: "Те, про що я так довго мріяла".

Після українська актриса поділилася своїми враженнями в іншому сторіс, записаному під час прогулянки по мальовничій території Домініканського готелю.

"Дорогі друзі, нарешті Ксенія Олександрівна на заслуженому відпочинку. Домінікана. Всього лише 12 годин польоту і я в особистому раю з моїми улюбленими людьми. Вибачте, ми не спали. Ось мій гарний чоловік у рожевих труселях. І ще одна красива жінка. Ось така у нас компашка, найкрутіша на світі", - оптимістично заявила Ксенія Мішина.

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