Главная героиня шоу "Холостяк" Ксения Мишина и ее избранник Александр Эллерт отправились в теплые края

Возлюбленные прибыли отдыхать в Доминиканскую республику и поделились свежими кадрами в социальной сети "Инстаграм", пишет Politeka.net. Ксения взяла с собой в отпуск сына Платона, а Александр - дочь Элю.

"Ребята, мы прилетели. Традиционные переодевания возле самолета. Спасибо всем за внимание, будут теперь завистливые истории", - пообещал Эллерт в ролике, снятом еще в аэропорту.

Вскоре звездная пара и их дети оказались в отеле и сразу же отправились на пляж. Александр переоделся в черную футболку и розовые шорты, а Ксения выбрала легкое черное платье и солнцезащитные очки. Она выложила фото, на котором задрала ногу под пальмами, и подписала его: "То, о чем я так долго мечтала".

После украинская актриса поделилась своими впечатлениями в другом сторис, записанном во время прогулки по живописной территории доминиканского отеля.

"Дорогие друзья, наконец-то Ксения Александровна на заслуженном отдыхе. Доминикана. Всего лишь 12 часов полета и я в личном раю с моими любимыми людьми. Простите, мы не спали. Вот мой красивый мужчина в розовых труселях. И еще одна красивая женщина. Вот такая у нас компашка, самая крутая на свете", - оптимистично заявила Ксения Мишина.

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