Відомий український телеведучий Юрій Горбунов показав свою компанію, вразивши фанатів

Юрій Горбунов на своїй сторінці в Instagram похвалився незвичайними кадрами з гримерки. Правда, замість звичного костюма на ньому був чорний смокінг, а ще сорочка з жабо, пише Politeka.net.

Юрій Горбунов похвалився знімками в компанії талановитих українських акторів: Лілії Ребрик і Олексія Вертинського. Всі троє були одягнені досить незвично, а у Вертинського була смішно перев'язана голова. Сам же Горбунов був, мабуть, в піднесеному настрої, посміхався і, швидше за все, неймовірно пишався красивою бутоньєркою з білих і рожевих квітів в петлиці смокінга.

Водночас поруч з солідним Горбуновим в ошатному костюмі і з об'ємним жабо на грудях Лілія Ребрик виглядала, як сільська дівчина: на її голові була пов'язана проста косинка, з-під якої вибилося кілька пасом, а одяг складався з невигадливого літнього платтячка в дрібну "сільську" квіточку.

Олексій Вертинський теж виглядав би досить солідно поруч з Горбуновим, якби не смішно пов'язану на його голові білу хустку в блакитний горошок. Краї хустки стирчали на маківці, немов заячі вуха, хоча одягнений він був у білу сорочку, доповнену "метеликом" і синім жилетом.

"Граємо Чехова!! Аншлаг!!",- похвалився Юрій Горбунов, пояснюючи свій незвичний наряд в цей вечір.

"Ми були вчора на вашому спектаклі, прекрасно граєте, залишилися задоволені", "Це що за спектакль? Втекли з псіхушки", "Клас!!", "Вертинський - феномен, талант", - написали фоловери в коментарях.

Варто відзначити, що Олексій Вертинський на своїй сторінці також доповнив фотосесію кадрами з цієї гримерки, а також показав, як актори виглядали до того, як наділи сценічні костюми.

"І знову ця компашка! Я вам страшно вдячний!",- написав актор у соцмережі.

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