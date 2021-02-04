Ведучий популярного шоу "Маска" Володимир Остапчук вразив запальними рухами посеред квартири

Незважаючи на те, що зірка разом зі своєю дружиною Христиною нещодавно переїхав в апартаменти поменше, йому цілком вистачає місця для розваг, повідомляє Politeka.net. Він виклав коротке відео на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" (щоб подивитися, скрольте сторінку до кінця).

Володимир Остапчук з'явився в кадрі, надівши коричневу толстовку, і почав танцювати під саундтрек української програми "Маска", повторюючи слова одними губами. Таким чином він підігрів інтерес до свого проекту і запустив новий конкурс.

"Друзі, бачимо ви тільки розігрілися і активно почали надсилати відео своїх танців 🖤 тому ми вирішили продовжити конкурс в суботу! Відразу після ранкової кави о 10:00 ми оголосимо переможця. Не треба соромитися! Давайте танцювати!",- запропонував Володимир в описі до ролика.

Користувачі Мережі оцінили ідею знаменитості в коментарях під роликом:

"Я хочу завантажити цей трек 🔥✨♥️❤️😍🥰"; "Чудове рішення👍 більше шансів пограти 🤗"; "Наш улюблений Володимир Остапчук ніколи не сидить на місці і знає чим зайняти себе"; " УУ шансів все менше тоді, а так хочеться ваше худі🙏 де ж вони раніше були ?? 😏".

Раніше Володимир Остапчук розповів у мікроблозі про неприємний випадок на автостоянці:

«Вечір перестає бути млосним. Якась па*ла пом'яла двері. Мотаюся по страховій», - розповів телеведучий.

Нагадаємо, Остапчук розкрив тяжкі наслідки перенесеного коронавірусу: "вже кілька місяців...".

Як повідомляла Politeka, Остапчук підкорив голлівудським образом у "масці", таким його ще не бачили.

Також Politeka писала, що скандальний Остапчук показав, як підріс його син, з яким йому не дають спілкуватися: "схожий на тата?".