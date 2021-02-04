Переможниця десятого сезону шоу "Холостяк" Даша Ульянова вразила ідеальною розтяжкою у блискучому вбранні

Як повідомляє Politeka.net, красуня робить успіхи в модельному бізнесі і регулярно радує своїх шанувальників пікантними образами. Цього разу вона виклала у своєму мікроблозі "Instagram" сміливе фото без підпису, зроблене в кабінці ліфта.

Даша Ульянова вбралася в сіру сукню з блискітками і тільки одним довгим рукавом. Вона сперлася рукою об стіну, закинула голу ногу високо над головою і продемонструвала вертикальний шпагат, ледь не засвітивши зайве під задерся подолом. До того ж, дівчина закинула руку за голову і відкрила рот з млосним виразом обличчя.

Користувачі соцмережі захопилися фізичними здібностями Даші Ульянової в коментарях до фото:

"Це не гігієнічно"; "ну красуня ж"; "Коли вже заміж?) "; "Боже, Даша, знову цей шпагат, ну все, Відписка😂 😂 😍 😍 😍"; "ти найпрекрасніша і так само у тебе найпрекрасніша розтяжка, ти супер, і я тебе цілу всю"; "Грація кішечки... ласкава... пухнастенька!🤗Молодець!🌹 🌹 🌹 "; "Я готова вічність на твої шпагати дивитися, ніколи не набридне"; "я дивлюся на цей шпагат і надихаюся"; "ніколи не перестану захоплюватися"; "дуже спокуслива"; "яка розтяжка) лайк ) як завжди 🔥, так тримати)".

Нагадаємо, що Даша Ульянова з " Холостяка "показала, як танцювала в нічному клубі Китаю в одній білизні:"Трусики принадність".

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