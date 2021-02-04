Знаменита американська модель і зірка реаліті-шоу Кім Кардашьян у свої 40 років продемонструвала фігуру в незвичайному вбранні

Спекотна красуня поділилася новими епатажними кадрами на своїй сторінці в Instagram. Про це повідомляє Politeka.net.

Як відомо, Кім є власницею бізнесу і випускає відразу кілька власних продуктів, в тому числі і лінійку іменної косметики. На нових фото красуня продемонструвала її нову колекцію.

При цьому, Кардашьян не могла не виділитися, і крім яскравого макіяжу вразила ще й своїм вбранням.

Так, на фото зірка постає в бежевому ліфі з ефектом під в'язку, а також кремових лосинах в сіточку. Цей наряд якнайкраще підкреслив фірмові форми красуні, завдяки яким вона і стала кумиром мільйонів.

Однак найяскравішим елементом образу Кім стала вражаюча "ікебана" з найрізноманітніших кольорів, яку поставили на голову моделі.

Шанувальники красуні прийшли в захват від її образу.

"Чудова", "така красива», «Моя королева», «така гаряча», «це вогонь», "Мистецтво", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Кім презентувала нову лінію одягу для дому та сну. Модель приміряла шовкові вбрання: ночнушки, піжамки і халатики кольору пудра або золото.

Нагадаємо, мокра Кім Кардашьян в прозорій блузі приголомшила розміром своїх принад.

А ще Politeka писала, що Кім Кардашьян полонила розмірами своїх "диньок", прийнявши пікантну позу на спині.