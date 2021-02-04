Знаменитая американская модель и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян в свои 40 лет продемонстрировала фигуру в необычном наряде

Знойная красотка поделилась новыми эпатажными кадрами на своей странице в Инстаграм. Об этом сообщает Politeka.net.

Как известно, Ким является владелицей бизнеса и выпускает сразу несколько собственных продуктов, в том числе и линейку именной косметики. На новых фото красотка продемонстрировала ее новую коллекцию.

При этом, Кардашьян не могла не выделиться, и помимо яркого макияжа впечатлила еще и своим нарядом.

Так, на фото звезда предстает в бежевом лифе с эффектом под вязку, а также кремовых лосинах в сеточку. Этот наряд как нельзя лучше подчеркнул фирменные формы красотки, благодаря которым она и стала кумиром миллионов.

Однако самым ярким элементом образа Ким стала впечатляющая «икебана» из самых разнообразных цветов, которую водрузили на голову модели.

Поклонники красавицы пришли в восторг от ее образа.

«Восхитительная», «Такая красивая», «Моя королева», «Такая горячая», «Это огонь», «Это искусство», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Ким презентовала новую линию одежды для дома и сна. Модель примерила шелковые наряды: ночнушки, пижамки и халатики цвета пудра или золото.

Напомним, мокрая Ким Кардашьян в прозрачной блузе ошеломила размером своих прелестей.

А еще Politeka писала, что Ким Кардашьян пленила размерами своих "дынек", приняв пикантную позу на спине.