Знаменитая американская модель и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян в свои 40 лет продемонстрировала фигуру в необычном наряде
Знойная красотка поделилась новыми эпатажными кадрами на своей странице в Инстаграм. Об этом сообщает Politeka.net.
Как известно, Ким является владелицей бизнеса и выпускает сразу несколько собственных продуктов, в том числе и линейку именной косметики. На новых фото красотка продемонстрировала ее новую коллекцию.
При этом, Кардашьян не могла не выделиться, и помимо яркого макияжа впечатлила еще и своим нарядом.
Так, на фото звезда предстает в бежевом лифе с эффектом под вязку, а также кремовых лосинах в сеточку. Этот наряд как нельзя лучше подчеркнул фирменные формы красотки, благодаря которым она и стала кумиром миллионов.
В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."
Фаворитка Пугачевой ошеломила появлением на "Голос країни", первые кадры: "Тебя просто предали"
"Холостячка" Мишина и Эллерт с детьми срочно покидают Украину, встряли в неприятность: "Это уже конец..."
"Возвращалась из школы": нелюдь 13 раз воткнул нож в учительницу, детали трагедии
Стихия надвигается на Украину, объявлен третий уровень опасности: где погода ударит сильнее всего
Однако самым ярким элементом образа Ким стала впечатляющая «икебана» из самых разнообразных цветов, которую водрузили на голову модели.
Поклонники красавицы пришли в восторг от ее образа.
«Восхитительная», «Такая красивая», «Моя королева», «Такая горячая», «Это огонь», «Это искусство», - пишут люди.
Ранее мы писали, что Ким презентовала новую линию одежды для дома и сна. Модель примерила шелковые наряды: ночнушки, пижамки и халатики цвета пудра или золото.
Напомним, мокрая Ким Кардашьян в прозрачной блузе ошеломила размером своих прелестей.
А еще Politeka писала, что Ким Кардашьян пленила размерами своих "дынек", приняв пикантную позу на спине.