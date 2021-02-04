"Саме час для новини, яку всі чекали"

Популярна співачка українського походження Віра Брежнєва показала себе на наступний день після дня народження і порадувала шанувальників новиною

Напередодні, 3 лютого, знаменитість відсвяткувала свій 39-й день народження. Як повідомляє Politeka.net, в новому пості на своїй сторінці в Instagram Брежнєва подякувала всім за привітання.

"Я вражена!! Кількістю і якістю привітань вчора!! І ще раз хочу подякувати всім! Наповнююся вашими побажаннями, теплими словами, тією любов'ю, якою ви їх просочили!",- написала співачка.

Вона також оголосила, що у неї є важлива новина для шанувальників.

"І сьогодні саме час для новини, яку всі ми чекали! Концерт 26 березня в Москві...відбудеться!", - порадувала фанатів Брежнєва.

Свій радісний пост співачка супроводила свіжим фото. На ньому вона позує на білому тлі в розкішному вбранні, нібито створеному з безлічі білих пелюсток. Брежнєва зачесала волосся назад і доповнила свій образ легким макіяжем. Як результат, співачка виглядала дуже свіжо і ніжно.

Її шанувальники тут же відреагували на радісний піст. При цьому, деякі в коментарях звернули увагу на зникнення звичної родимки з обличчя співачки.

"З днем народження надихай і надихайся, люби і будь Кохана ти прекрасна", "з минулим спасибі що ви є слухаємо, любимо", "шикарна красуня Vera", "Віра, де ваші родимки?", "Вогонь пантера...Неси любов і енергію людям", - пишуть люди.

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