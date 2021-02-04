"Самое время для новости, которую все ждали"

Популярная певица украинского происхождения Вера Брежнева показала себя на следующий день после дня рождения и порадовала поклонников новостью

Накануне, 3 февраля, знаменитость отпраздновала свой 39-й день рождения. Как сообщает Politeka.net, в новом посте на своей странице в Инстаграм Брежнева поблагодарила всех за поздравления.

«Я потрясена!! Количеством и качеством поздравлений вчера!! И ещё раз хочу поблагодарить всех! Наполняюсь вашими пожеланиями, тёплыми словами, той любовью, которой вы их пропитали!», - написала певица.

Она также объявила, что у нее есть важная новость для поклонников.

«И сегодня самое время для новости, которую все мы ждали! Концерт 26 марта в Москве...состоится!», - порадовала фанатов Брежнева.

Свой радостный пост певица сопроводила свежим фото. На нем она позирует на белом фоне в роскошном одеянии, будто бы созданном из множества белых лепестков. Брежнева зачесала волосы назад и дополнила свой образ легким макияжем. Как результат, певица выглядела очень свежо и нежно.

Ее поклонники тут же отреагировали на радостный пост. При этом, некоторые в комментариях обратили внимание на исчезновение привычной родинки с лица певицы.

«С днём рождения вдохновляй и вдохновляйся, люби и будь любима ты прекрасна», «С прошедшим спасибо что Вы есть слушаем, любим», «Шикарная красотка Vera», «Вера, где ваши родинки?», «Огонь пантера...Неси любовь и энергию людям», - пишут люди.

Напомним, 38-летняя Вера Брежнева рискнула изменить внешность и избавиться от главной "изюминки": кадры преображения.

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