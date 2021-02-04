Українська солістка з нового складу гурту ВІА Гра Софія Тарасова вразила шанувальників сміливим образом

Фото юної красуні з'явилося на офіційній сторінці культової групи в Instagram. Про це повідомляє Politeka.net. Не так давно новий склад ВІА Гри виконав один з найпопулярніших хітів колективу – пісню «Анти-гейша». Тепер Тарасова постала перед шанувальниками у відповідному образі з характерними східними мотивами.

Так, дівчина позує в темній кімнаті перед яскравим прожектором. Вона прикривається величезним віялом в японському стилі. При цьому, мається на увазі, що під ним абсолютно немає одягу. Доповнює образ юної красуні стильна зачіска у вигляді двох маленьких гульок на голові.

Навіть в такому зухвалому образі Тарасова виглядає стильно і впевнено. Дівчина з викликом дивиться в камеру, не забуваючи притримувати свій величезний віяло.

"Болем біль твою втішити зможе тільки анти-гейша", - процитували в підписі до фото рядок з пісні.

Шанувальники ВІА Гри тут же почали коментувати фото. При цьому, серед них зав'язалася суперечка про зовнішні дані дівчат.

"Нарешті в гурті з'явилася красива дівчина", - написав один з фанатів.

"Взагалі то за 20 років в групі завжди були красиві дівчата", - тут же відповіли йому в коментарях.

Решта коментаторів обійшлися захопленими смайликами і питаннями про вихід кліпу.

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