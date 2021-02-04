"Раніше вона була зовсім інша"

Українці згадали бунтарський образ Тіни Кароль десятирічної давності і порівняли його з тим, як виглядає співачка зараз

Тіна Кароль в даний момент одна з найуспішніших і популярних співачок в Україні. Вона приваблює фанатів своїм жіночним і романтичним чином, елегантними нарядами і, звичайно ж розкішними білявими локонами. Однак, такий образ у співачки був не завжди.

Так, на сторінці програми "Зірковий шлях" в Instagram згадали, як Кароль виглядала 10 років тому. Відповідне фото порівняли з її новим іміджем.

"У 2011 співачка кардинально змінила імідж - зробила коротку стрижку. Такі оновлення стали для всіх несподіванкою, проте, фани визнали-зачіска неабияк йде зірці", - йдеться в пості.

На архівному фото Кароль постала з дуже короткою стрижкою, а її волосся було більш платинового відтінку. Особливої зухвалості образу співачки додала червона шкіряна куртка.

Шанувальники співачки тут же почали міркувати про те, який з двох образів підходить їй більше.

"Була гарнюня...і репертуар був індивідуальний... зараз ... завивання", "раніше вона була зовсім інша, щас більш награна", "Бунтарка погасла імідж зробили інший хоча скрізь красива", "мене від неї нудить. Занадто награна, актриса з неї-0", "і в першому і в другому образі чудово", "обидва образи прекрасні. Так, Тіна змінилася. Як і кожна людина. Зміни неминучі, внутрішні і частково зовнішні", - пишуть люди.

Нагадаємо, Тіна Кароль знайшла спосіб заробити на локдауні, розкриті суми гонорарів.

Як повідомляла Politeka, Дан Балан знайшов Кароль заміну, пікантне відео із зіркою "Голос країни" потрапило в мережу.

Також Politeka писала, що конфлікт спалахнув між Тіною Кароль і Осадчою, з'ясувалися подробиці.