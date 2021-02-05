Ксенія Мішина на відпочинку влаштувала гарячу фотосесію в купальнику

Найпопулярніша і обговорювана пара зими-Ксенія Мішина і Олександр Еллерт, вирушили з дітьми в теплі краї. Як зізналася Ксенія у своєму сторіс в Instagram, відпочивати пара полетіла в Домінікану, де вже встигли покрасуватися на тлі блакитного океану, передає Politeka.net.

"Власний рай" Ксенії Мішиної, Домінікана, виявився дуже яскравим і барвистим місцем, і Ксенія вже встигла зробити кілька фотосесій в купальнику на пляжі і в гамаку між буйством пальм і неймовірною красою блакитної гладі.

У той час як діти, Платон Ксенії та Еля Олександра, насолоджуються всіма принадами відпочинку, занурившись у свої гаджети, пара дражнить шанувальників неймовірно приголомшливими кадрами. У сторіс кілька фото і відео Ксенії в купальнику, де "холостячка" прогинає спинку, демонструючи струнку витончену фігурку.

В одному з сторіс Еллерт розповідає шанувальникам, показуючи вид з вікна на море.

"У мене просто самий приголомшливий вид в номері, - каже Еллерт , - але не з цієї причини, природно!". В цей час гуморист переводить камеру на лежачу поруч Ксенію, яка спеціально увійшла в образ.

"М-м-м-м, вся в образі!",- вимовляє задоволений Олександр. А щаслива Ксенія, ще більше розквітає від слів свого супутника, і "розціловує" його тут же.

На останньому фото Ксенія одягла легкий Темний сарафанчик в горошок з відкритою зоною декольте. Вона граціозно повернула голову, мило посміхнувшись.

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