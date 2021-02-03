Избранник "Холостячки" Мишиной Александр Эллерт показал, как проводит время с сыном Ксении

В своем Instagram Stories он поделился кадрами досуга с ребенком, пишет Politeka.net.

Возлюбленный «Холостячки» с ее сыном Платоном пришли на футбол к старому другу Эллерта.

Там, по традиции, им пришлось пройти через «коридор новичков». Сначала через «коридор» с пинками пропустили футболистов команды.

А потом досталось и Александру с Платоном. Спортсмены били комика руками по спине.

Маленький Платон даже упал, стараясь быстрее преодолеть «коридор». Ему помогли встать и слегка по-доброму шлепнули.

Эллерт также пожаловался, что ему не разрешили играть.

«Короче, мне подарили футболку. И я чувствую себя депутатом какого-то облсовета, потому что мне подарили футболку, а играть не разрешили. Кайф», - сказал он.

Ранее Эллерт рассказывал, что нашел общий язык с Платоном еще во время съемок "Холостячки". После финала шоу Ксения рассказала сыну, что теперь они с Сашей станут одной семьей, и мальчик очень обрадовался.

Напомним, избранник "Холостячки" Мишиной Эллерт показал, чем кормит детей, пока не видит Ксения: "Полный, короче..."

Как сообщала Politeka, избранник "Холостячки" Мишиной Эллерт не смог сдержать злость, видео: "Официальный м*дак недели"

Также Politeka писала, что избранник "Холостячки" Эллерт с новой стрижкой удивил сединой и сходством с известным актером: "Знаете, где я пропадал?"