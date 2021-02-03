Избранник "Холостячки" Мишиной Александр Эллерт показал, как проводит время с сыном Ксении
В своем Instagram Stories он поделился кадрами досуга с ребенком, пишет Politeka.net.
Возлюбленный «Холостячки» с ее сыном Платоном пришли на футбол к старому другу Эллерта.
Там, по традиции, им пришлось пройти через «коридор новичков». Сначала через «коридор» с пинками пропустили футболистов команды.
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А потом досталось и Александру с Платоном. Спортсмены били комика руками по спине.
Маленький Платон даже упал, стараясь быстрее преодолеть «коридор». Ему помогли встать и слегка по-доброму шлепнули.
Эллерт также пожаловался, что ему не разрешили играть.
«Короче, мне подарили футболку. И я чувствую себя депутатом какого-то облсовета, потому что мне подарили футболку, а играть не разрешили. Кайф», - сказал он.
Ранее Эллерт рассказывал, что нашел общий язык с Платоном еще во время съемок "Холостячки". После финала шоу Ксения рассказала сыну, что теперь они с Сашей станут одной семьей, и мальчик очень обрадовался.
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