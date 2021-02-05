Ксения Мишина на отдыхе устроила горячую фотосессию в купальнике

Самая популярная и обсуждаемая пара зимы - Ксения Мишина и Александр Эллерт, отправились с детьми в теплые края. Как призналась Ксения в своем сторис в Instagram, отдыхать пара полетела в Доминикану, где уже успели покрасоваться на фоне лазурного океана, передает Politeka.net.

«Собственный рай» Ксении Мишиной, Доминикана, оказался очень ярким и красочным местом, и Ксения уже успела сделать несколько фотосессий в купальнике на пляже и в гамаке между буйством пальм и невероятной красотой лазурной глади.

В то время как дети, Платон Ксении и Эля Александра, наслаждаются всеми прелестями отдыха, погрузившись в свои гаджеты, пара дразнит поклонников невероятно потрясающими кадрами. В сторис несколько фото и видео Ксении в купальнике, где "холостячка" прогибает спинку, демонстрируя стройную утонченную фигурку.

В одном из сторис Эллерт рассказывает поклонникам, показывая вид из окна на море.

"У меня просто самый потрясающий вид в номере, - говорит Эллерт, - но не по этой причине, естественно!". В это время юморист переводит камеру на лежащую рядом Ксению, которая специально вошла в образ.

"М-м-м-м, вся в образе!", - произносит довольный Александр. А счастливая Ксения, еще больше расцветает от слов своего спутника, и "расцеловывает" его тут же.

На последнем фото Ксения надела легкий темный сарафанчик в горошек с открытой зоной декольте. Она грациозно повернула голову, мило улыбнувшись.

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