Не все так радужно

Главная героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина рассказала о неожиданных трудностях, которые возникли у нее c Александром Эллертом

Возлюбленные с детьми отправились отдыхать в Доминиканскую республику, но, как оказалось, не все прошло гладко. Об этом Мишина призналась на своей странице в "Инстаграм", пишет Politeka.net.

Ксения показала селфи с самолета и поделилась откровениями.

«Ох, как долго в этот раз складывалась история с нашим отдыхом ... Столько сомнений, препятствий и событий происходило с момента решения наконец-то осуществить маленькую мечту и улететь далеко далеко, чтобы никто и никогда. То смена места локации, то искушения рабочими предложениями, то смена состава, то отсутсвие билетов, пароходов, поездов... По итогу температура (как оказалось психосоматическая) и слёзы, сопли, слюни», - написала она.

Но в результате все решилось, и Ксения с сыном Платоном, возлюбленным Александром и его дочерью, отправились отдыхать в теплые края.

«И вот такие счастливые мы сидим в самолёте с безумной благодарностью ❤, не обращая внимания на 12 часов, отделяющих от долгожданного рая», - рассказала «Холостячка».

Ксения также показала несколько кадров уже с Доминиканы.

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