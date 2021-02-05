У Мережі спливли кадри, як Потап умовив Настю Каменських стати його дружиною

Відома зіркова пара Настя Каменських і Потап, одна з найпопулярніших музичних пар, яку обожнюють мільйони фанатів, не перестають радувати своїх шанувальників. Як передає портал Politeka.net, у мережі стає вірусним архівне відео, в якому Потап робить пропозицію Насті.

Відео опубліковано в YouTube-каналі theLime. Кадри знято на будівництві їх з Настею будинку, в той час, як будівельники тільки викладали стіни. У перших кадрах ролика, Потап, у властивій йому манері каже: "Настуся, в цей прекрасний день я хочу зробити таку хр*нь!". У цей момент репер дістає зі старої металевої коробки шкатулку, в якій знаходиться колечко. Розхвильований чоловік продовжує: "... я хочу бути назавжди з тобою. Ти будеш моєю дружиною?".

Продюсер протягнув Насті шкатулку, і вона не змогла стримати емоції, розплакавшись від щастя вона сказала "так".

Раніше Потап зізнався, що розповів Насті про те, що будівельники, коли будували фундамент будівельники знайшли старовинну скриньку, і запропонував поїхати подивитися. Але насправді, він скриньку з кільцем купив заздалегідь, щоб зробити сюрприз коханій.

Шанувальники в коментарях описали весь спектр емоцій, які виникли від побаченого. Одні були раді за пару, і побажали їм прожити щасливим сімейним життям, інші дорікнули в нещирості…

"З дитинства це був мій улюблений дует ♥️ Я завжди хотіла, щоб вони були разом. І все ж таки це сталося♥️ Щастя їм", "Дуже красива пара, дай Бог, щоб вони прожили до діамантового весілля🌷🌹❤❤❤", "Якось не щиро!", "Кому це треба, вже не молоді", "Нам це так треба!"," ... Я хочу таку хр*нь!" ....", "А фотографа вони з собою і в ліжко запрошують? 😆"

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