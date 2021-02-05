Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова показала незвичайний образ у білій сукні із золотою вишивкою

Анастасія продовжує привертати увагу до себе, розповідаючи про тренування і влаштовуючи неоднозначні концертні виступи, якими так пишається. Цього разу Волочкова поділилася кадром з дня народження, на якому з'явилася в білій сукні, вдало приховує її зайві кілограми.

За словами Волочкової, після свята вона отримала подарунки і квіти, завдяки яким підняла собі настрій і зважилася на нові "подвиги":

"Через кілька днів мій невгамовний і нестримний склад характеру дав про себе знати😂 і я самостійно організувала три благодійні виступи з нашим спектаклем "Балерина в Задзеркаллі цирку" в лютому.🩰 🌺 В містах підмосков'я. Не можу я без творчості.🤷 ♀ ️ 🩰 І ніколи не бездіяльність. І завжди багато фізично працюю з дитинства і підтримую форму.😊 🌺 » ,- розповіла Волочкова.

Артистка отримала відразу неоднозначні відгуки на анти-фанатських групах:

"І що вона їм, наївним, пообіцяла? Піар на її імені? Знайшлися продажні керівники дитячих колективів?; Ну кому треба твоє сопіння??; Боже! За що Підмосков'ю ця благодійність!😱 ; Позорище, досить корячиться і раскарячиваться; скрін як "С * ущая собака на брусах" чудовий! Хочу в холі таку фреску!; Мавпочка на перилах розгойдується ....; Настя,угомонись. Нам щиро не шкода твоїх потворних ніг"»

На своєму дні народження Волочкова заявила, що розлучилася зі своїм таємним коханим, з яким вона пробула у відносинах не один рік. Тепер же депресивна Волочкова дивує своїми змінами і депресивним настроєм.

Останнє тренування здивувало мережу найбільше. Анастасія є любителькою показати, як нібито ідеально вона проводить заняття незважаючи ні на що. Цього разу втомлена балерина заявила, що не знає, як почати тренування і розминку.

Нагадаємо, що Волочкова розставила ноги перед молоденьким Дідом Морозом, кадр безсоромності

Як повідомляла Politeka, безбашенна Волочкова в одних стрінгах влаштувала танець "падаючого лебедя" прямо на вулиці

Також Politeka писала, що скандальна Волочкова засвітила" шматочок " свого коханця