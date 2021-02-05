Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова показала необычный образ в белом платье с золотой вышивкой

Анастасия продолжает привлекать внимание к себе, рассказывая о тренировках и устраивая неоднозначные концертные выступления, которыми так гордится. В этот раз Волочкова поделилась кадром из дня рождения, на котором появилась в белом платье, удачно скрывающем ее лишние кг.

По словам Волочковой, после праздника она получила подарки и цветы, благодаря которым подняла себе настроение и решилась на новые «подвиги»:

«Через несколько дней мой неугомонный и безудержный склад характера дал о себе знать😂 И я самостоятельно организовала три благотворительных выступления с нашим спектаклем "Балерина в зазеркалье цирка" в феврале.🩰🌺 В городах Подмосковья. Не могу я без Творчества.🤷‍♀️🩰 И никогда не бездействую. И всегда много физически тружусь с детства и поддерживаю форму.😊🌺», - рассказала Волочкова.

Артистка получила сразу неоднозначные отзывы на анти-фанатских группах:

«И что она им, наивным, пообещала? Пиар на её имени? Нашлись продажные руководители детских коллективов?; ну кому надо твое пыхтение??; Боже! За что Подмосковью эта благотворительность!😱; Позорище, хватит корячиться и раскорячиваться; Скрин как "с*ущая собака на брусьях" великолепен! Хочу в холле такую фреску!; Обезьянка на перилах раскачивается ....; Настя,угомонись. Нам искренне Не жаль твоих уродливых ног».

На своем дне рождения Волочкова заявила, что рассталась со своим тайным возлюбленным, с которым она пробыла в отношениях не один год. Теперь же депрессивная Волочкова удивляет своими переменами и депрессивным настроением.

Последняя тренировка удивила сеть больше всего. Анастасия является любительницей показать, как якобы идеально она проводит занятия несмотря ни на что. В этот раз уставшая балерина заявила, что не знает, как начать тренировку и разминку.

Напомним, что Волочкова расставила ноги перед молоденьким Дедом Морозом, кадр бесстыдства

Как сообщала Politeka, безбашенная Волочкова в одних стрингах устроила танец «падающего лебедя» прямо на улице

Также Politeka писала, что скандальная Волочкова засветила "кусочек" своего любовника