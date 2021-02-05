Відома модель Емілі Ратаковски вирішила показати округлу фігуру за час вагітності

Емілі Ратаковскі знаходиться на останньому місяці вагітності і активно розповідає, як проходить її день в Instagram. Зараз супермодель проводить багато часу з сім'єю і часто гуляє з чоловіком і їх домашнім вихованцем по вулиці, щоб рухатися якомога частіше. Саму Ратаковскі змінилася фігура не лякає, а навпаки – навіть подобається.

Емілі відмовляється називати стать дитини, заявляючи, що в майбутньому малюк сам визначить свій гендер. Також супермодель зазначає, що дуже рада швидкій появі на світ її первістка. Сидячи вдома Ратаковскі також почала писати різні есе, які планує пізніше випустити.

На нових фото ж зірка показала себе у всій красі і поділилася емоціями:

"Іноді я відчуваю себе Вінні-Пухом в людському вигляді, іноді-богинею родючості з соковитим за*ом. Я зробила це в той день, коли відчувала останнє. У будь - якому випадку Я знаю, що дуже скоро буду сумувати за цією шишкою і цим ударам», - написала модель.

Фанати відразу відповіли:

"Ідеальніше ангела; так прекрасно; це змусило мене плакати сьогодні вранці; Богиня точно ❤; такий красивий. моє серце; хлопчик скоро з'явиться🤗; не можу дочекатися нашого маленького Джорджа-молодшого; Вінні-Пух ніколи б не виглядав таким гарячим зі своїм животом💘; ти завжди богиня!; Добре, Емілі, зламай інтернет🖤 🖤».

Фанати також згадують, як виглядала модель до того, як помітно «округлилася», причому в іншому її фігура все також ідеальна, як і на сонячному фото з відпочинку на яхті. На знімку задоволена модель позувала в блакитному бікіні і показувала свої форми, зовсім не приховуючи гідності.

Крихітний низ на тонких лямках і акуратний топ зі спущеними бретельками підкреслили вигини знаменитості. Примітно, що сама Ратаковскі не визнає фітнес, відкидає дієти і дотримується єдиного принципу – всього повинно бути в міру і жити треба в балансі з собою і світом.

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