Известная модель Эмили Ратаковски решила показать округлившуюся фигуру за время беременности

Эмили Ратаковски находится на последнем месяце беременности и активно рассказывает, как проходит ее день в Инстаграм. Сейчас супермодель проводит много времени с семьей и часто гуляет с мужем и их домашним питомцем по улице, чтобы двигаться как можно чаще. Саму Ратаковски изменившаяся фигура не пугает, а наоборот – даже нравится.

Эмили отказывается называть пол ребенка, заявляя, что в будущем малыш сам определит свой гендер. Также супермодель отмечает, что очень рада скорому появлению на свет ее первенца. Сидя дома Ратаковски также начала писать различные эссе, которые планирует позже выпустить.

На новых фото же звезда показала себя во всей красе и поделилась эмоциями:

«Иногда я чувствую себя Винни-Пухом в человеческом обличье, иногда - богиней плодородия с сочным за*ом. Я сделала это в тот день, когда чувствовала последнее. В любом случае я знаю, что очень скоро буду скучать по этой шишке и этим ударам», - написала модель.

Фанаты сразу ответили:

«Идеальнее ангела; Так прекрасно; это заставило меня плакать сегодня утром; Богиня точно ❤; такой красивый. мое сердце; Мальчик скоро появится🤗; Не могу дождаться нашего маленького Джорджа-младшего; Винни-Пух никогда бы не выглядел таким горячим со своим животом💘; ты всегда богиня!; Хорошо, Эмили, сломай интернет 🖤🖤».

Фанаты также вспоминают, как выглядела модель до того, как заметно «округлилась», причем в остальном ее фигура все также идеальна, как и на солнечном фото из отдыха на яхте. На снимке довольная модель позировала в голубом бикини и показывала свои формы, совсем не скрывая достоинства.

Крошечный низ на тонких лямках и аккуратный топ со спущенными бретельками подчеркнули изгибы знаменитости. Примечательно, что сама Ратаковски не признаёт фитнес, отвергает диеты и придерживается единственного принципа – всего должно быть в меру и жить надо в балансе с собой и миром.

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