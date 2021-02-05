Український гуморист Олександр Еллерт розповів про пізнавальний переліт з героїнею "Холостяка" Ксенія Мішиної

Як пише Politeka.net, знаменита пара вирушила відпочивати в Домініканську Республіку разом з дітьми Елею і Платоном. Автор Студії" Квартал 95 "поділився першими враженнями на своїй сторінці в"Instagram".

Він виклав пляжне фото, на якому зображений в одних рожевих плавках, волосся коміка стирчать їжачком, ніби тільки висохли після купання в морі. Олександр Еллерт осідлав шезлонг і позував на камеру зі щасливою посмішкою. В описі він виклав спостереження, зроблені в літаку:

"Домініканський квартет. Але нас летіло п'ятеро... Я, Еля, Ксю, Тон і муха... і літає так впевнено, як на стажуванні в авіакомпанію... ремені перевіряє... дзижчить відкрити шторки при посадці... Як ви зрозуміли 12 годин польоту не пройшли даремно і я багато зрозумів:

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💭муха смішно лапки передні потирає і виходи аварійні показує;

💭мухи в літаку можуть не літати, тому що летить літак;

💭муха потрібна для того, щоб ти красиве хмара не проспав🤬;

💭жити в літаку "Київ-Пунта Кана" - ознака розумної мухи;

💭я щасливіший, ніж муха... на мені і загар довше тримається і сім'я у мене найкраща☺❤️

💭до речі, а у мух буває джетлаг?".

Користувачі Мережі засипали Олександра коментарями під постом:

"Якийсь ти став страшний, худий"; "Це наші спеціально навчені мухи))) аніматори так сказати))"; "тільки ти міг присвятити цілий пост Мусі"; "які чарівні рожеві трусселя 😂 дуже йдуть до твоєї тату"; " Еллерт блін))))) такий прикольний!!!"; "Щось схуд сильно😕"; " красива пара!!!"; "Щось не те з тобою"; "Мішина тебе не годує. Сама худа і тебе не годує"; " ну, так... З пузом і другим підборіддям набагато естетичніше було... набагато краще став виглядати! Помолодшав 👏"; "Я б на такого не глянула".

На сайті Politeka ми писали, що Мішина в купальнику прийняла спокусливу позу, Еллерт забув як дихати: "Вся в образі"

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На сайті Politeka повідомляли, що обранця "Холостячки" Олександра Еллерта побили на очах у її сина, сили були не рівні: "Били по спині".