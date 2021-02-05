Украинский юморист Александр Эллерт рассказал о познавательном перелете с героиней "Холостяка" Ксение Мишиной
Как пишет Politeka.net, знаменитая пара отправилась отдыхать в Доминиканскую республику вместе с детьми Элей и Платоном. Автор студии "Квартал 95" поделился первыми впечатлениями на своей странице в "Инстаграм".
Он выложил пляжное фото, на котором запечатлен в одних розовых плавках, волосы комика торчат ежиком, будто только высохли после купания в море. Александр Эллерт оседлал шезлонг и позировал на камеру со счастливой улыбкой. В описании он изложил наблюдения, сделанные в самолете:
"Доминиканский квартет. Но нас летело пятеро... я, Эля, Ксю, Тон и муха... и летает так уверенно, как на стажировке в авиакомпанию... ремни проверяет... жужжит открыть шторки при посадке... Как вы поняли 12 часов полёта не прошли зря и я многое понял:
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💭муха смешно лапки передние потирает и выходы аварийные показывает;
💭мухи в самолете могут не летать, потому что летит самолёт;
💭муха нужна для того, чтобы ты красивое облако не проспал🤬;
💭жить в самолете «Киев-Пунта Кана» - признак умной мухи;
💭я счастливей, чем муха... на мне и загар дольше держится и семья у меня самая лучшая💚💙❤️
💭кстати, а у мух бывает джетлаг?".
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Пользователи сети засыпали Александра комментариями под постом:
"Какой-то ты стал страшный, худой"; "Это наши специально обученные мухи))) аниматоры так сказать))"; "Только ты мог посвятить целый пост мухе"; "Какие очаровательные розовые трусселя 😂 Очень идут к твоей тату"; "Эллерт блин))))) такой прикольный!!!"; "Что-то похудел сильно😕"; "Красивая пара!!!"; "Что-то не то с тобой"; "Мишина тебя не кормит. Сама худая и тебя не кормит"; "ну, да... С пузом и вторым подбородком гораздо эстетичнее было... гораздо лучше стал выглядеть! Помолодел 👏"; "Я б на такого не глянула".
На сайте Politeka мы писали, что Мишина в купальнике приняла соблазнительную позу, Эллерт забыл как дышать: "Вся в образе"
Напомним, Politeka сообщала, что покинувшая Украину "Холостячка" Мишина показала, как отрывается с Эллертом и детьми: "Так долго мечтала..."
На сайте Politeka сообщали, что избранника "Холостячки" Александра Эллерта поколотили на глазах у ее сына, силы были не равны: "Били по спине".