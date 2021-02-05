Музичний критик і суддя шоу "Х-Фактор" Сергій Сосєдов висловився про спів Алли Пугачової

Музичний критик Сергій Сосєдов може собі дозволити висловитися про кого завгодно, і навіть в невтішному світлі. Цього разу під час бесіди з Оленою Хангою на її YouTube-шоу він заявив, що 71-річна Алла Борисівна Пугачова вже вичерпала свій ресурс і є головним розчаруванням в житті Сосєдова, пише Politeka.net.

За словами Сергія Сосєдова кожен артист повинен вміти вчасно йти зі сцени, і це ж стосується Алли Пугачової, оскільки колись велика артистка зараз вже не може співати так, як раніше.

"Тут важливо артисту вчасно піти зі сцени і не нагадувати про себе якоюсь порожньою, абсолютно непотрібною програмою зі слабкими піснями, з примітивними текстами. Де вже немає ніякої долі, ніякої теми. Ну це все смішно", - коментує Сосєдов.

Також музичний критик висловився з приводу нового і сильного репертуару для Алли Борисівни, який би вона зараз могла використовувати, щоб триматися на тому ж рівні. На думку Сергія Сосєдова, у Примадонни вже немає того вогню, який вона випромінювала, і просто "нічим співати".

"Вона може бути і хотіла щось, але вже немає тих можливостей вокальних, немає потенції, розумієте. Просто виходити і щось наспівувати... Вона так теж багато співала... У неї багато, де вона розмовляє. Але це не те, від неї все-таки чекають не розмови, а співу. А співати їй зараз вже нічим, нічим співати, розумієте... Ресурс вичерпався... Там видаються тільки хрипи і натуга, і, головне, немає тієї енергії, яка виходить, виходила раніше від Пугачової",- підкреслив Сергій Сосєдов і додав, що велика артистка під час своїх концертів створює враження слабкості.

"Відчуття, що вона поширює якусь неміч, розумієте. Здається, що вона зараз впаде, ось просто скластися і впаде ось так. І це жахливий стан",- завершив музичний критик.

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