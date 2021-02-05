Надя Мейхер підкорила сміливим образом, ох це декольте, несіть вогнегасник

Українська співачка та актриса Надя Мейер, екс учасниця групи ВІА Гра, не перестає дивувати і цікавити фанатів. У мережі шанувальники не тільки стежать за творчістю знаменитості, але і створюють фан-сторінки, на яких розміщують фото співачки. На одній із таких, як повідомляє портал Politeka, з'явився неймовірно шалений кадр.

"Софі Лорен!!!",- перше, що вигукнули шанувальники. Але ж і правда, дивлячись мигцем на фото, відразу і не впізнаєш Надію, - не інакше, в кадрі світова знаменитість, італійка Софі Лорен. Однак ні, це українська співачка Надя Мейхер.

Для такого розкішного кадру Надя одягнулася в дуже спокусливий наряд з бездонним декольте. "Диньки" співачки так і просяться назовні. Спокусливий образ доповнила косинка, зав'язана на голову як носила Софі Лорен. Погляд, українська знаменитість, відвела, демонструючи макіяж в стилі 60-х.

Фолловери не витримали, вони написали: "Ай да Надя!!!! Ай да краса!!! Софі Лорен українського походження 🌹🌹🌹", "Класно виглядає!", "🙂🙏🙏🙏💯".

Раніше стало відомо, що заради ролі в кіно Надя одягалася в наряд монашки і поміркувала про життя, смерть і щастя. Як виявилося, Надя вивела для себе формулу, по якій рухається і розвивається. Вона заявила, що немає межі самовдосконалення. Також порозмірковувала над питанням, що для неї означає бути щасливою.

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