Відома модель Келлі Гейл з Victoria's Secret показала себе після гарячого тренування
На фото зірка здалася в мокрому топі і штанях. Красуня стояла в спортзалі і хвалилася плоским животиком. Келлі, як можна помітити, швидше за все тільки закінчився тренування. Волосся у Гейл залишилися зібраними в хвіст, щоб не заважали. Кадр вийшов дуже мотивуючим і запальним, адже дівчина виглядає бездоганно. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Хлопці, ми робимо зарядку Преса. Це супер ефективно, тому нам потрібно всього 5 хвилин. Виконуючи цю тренування щодня по 5 хвилин на тиждень кожен день, я бачу відмінні результати. Сподіваюся, ви, хлопці, зробите це, будете займатися кожен день протягом тижня і дайте мені знати про свій прогрес", - сказала зірка під кадрами.
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Ми писали, що відома модель бренду Victoria's Secret Келлі Гейл показала свої ідеальні вигини на пляжі.
Красуня одягла крихітний купальник і записала в ньому сторі. Келлі блиснула немаленькими грудьми під трикутними клаптиками тканини. Білосніжні оборки по краях додали образу ніжності.
Тонкі лямки обтягнули тіло, виділивши його стрункість.
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