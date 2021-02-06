Известная модель Келли Гейл из Victoria’s Secret показала себя после горячей тренировки

На фото звезда показалась в мокром топе и штанах. Красотка стояла в спортзале и хвасталась плоским животиком. Келли, как можно заметить, скорее всего только закончился тренировку. Волосы у Гейл остались собранными в хвост, чтобы не мешали. Кадр получился очень мотивирующим и зажигательным, ведь девушка выглядит безупречно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Ребята, мы делаем зарядку пресса. Это супер эффективно, поэтому нам нужно всего 5 минут. Выполняя эту тренировку каждый день по 5 минут в неделю каждый день, я вижу отличные результаты. Надеюсь, вы, ребята, сделаете это, будете заниматься каждый день в течение недели и дайте мне знать о своем прогрессе", - сказала звезда под кадрами.

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Красотка надела крохотный купальник и записала в нем стори. Келли блеснула немаленькой грудью под треугольными лоскутками ткани. Белоснежные оборки по краям прибавили образу нежности.

Тонкие лямки обтянули тело, выделив его стройность.

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