Зіркові детективи шоу "Маска" заінтриговані після появи учасниці в костюмі Лисиці

Як передає Politeka.net, вона виступила в першому випуску з піснею з піснею Гвен Стефані "Hollaback Girl" і залишила після себе дуже яскраве враження. За правилами проекту, особистість зірки розкриють лише в самому фіналі, тому користувачі Мережі досі гадають, хто ж ховається під маскою. Судді були настільки захоплені, що не стримували емоцій і кричали " Вау!".

Лисиця дала підказку, що вона пов'язана з хореографією і зустрічалася з великою кількістю чоловіків. На офіційній сторінці "Маски" в соцмережі "Instagram" українцям запропонували проголосувати за трьох найпопулярніших кандидаток: Світлану Тарабарову, Катерину Кухар і Надю Дорофєєву. У коментарях користувачі запропонували свої варіанти, звернувши увагу на реакцію Олега Винника, Насті Каменських, Андрія Данилка та інших детективів:

"Шоптенко! В анонсі можна побачити, як Винник здивувався, тим паче за період танців з підказок вона танцювала з багатьма чоловіками"; "Не Кухар, не Дорофєєва і не Астаф'єва, так як вони брали участь у Маскараді"; "Шоптеенко, у неї було стільки партнерів у танцях з зірками)"; "Швидше за все це Надюша )))"; "Я більше ніж впевнена, що це Ірина Білик, я прям бачу її там"; "Ірина Федишин"; "Не Кухар, не Дорофєєва і не Астаф'єва, так як вони брали участь у Маскараді"; "Дорофєєва та Кухар були вже, навряд чи заново покликали"; "Підказка, всі учасники шоу Маска, виступали в новорічну ніч на телеканалі Україна"; "манера спілкування схожа на Катерину Кухар".

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