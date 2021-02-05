Дружина Євгена Кошового з "Кварталу 95" розповіла про трагічну загибель батька

Про дружину зірки "Кварталу 95" Ксенії Кошової відомо мало, але дружина Євгенія у своєму інтерв'ю Ані Олицькій на її YouTube-каналі розповіла про своє важке дитинство і про вбивство батька, пише Politeka.net.

Ксенія Кошова родом з Ялти, де вона народилася і виховувалася в сім'ї мами-фармацевта і батька, який займався ремонтом годинників. Але крім цього у нього було захоплення, яке згодом і привело його до загибелі.

За словами Ксенії Кошової її батько професійно грав у покер і добре на цьому заробляв. Мама про це знала і навіть дозволила собі піти з роботи і зайнятися домашніми справами.

"У 80-90-і роки він був, так скажемо, шулер всесоюзного масштабу. І він грав і з Суркісом, і з усіма, ну, тобто в покер, в карти", - ділиться Ксенія і продовжує, що була улюбленою донькою свого тата.

"Вони там провертали масштабні справи. Все було гаразд, він маму звільнив з роботи, щоб вона займалася сім'єю, тобто вона була домогосподаркою. Я була дуже щасливою дитиною. Я була коханою", - зізнається дружина Євгена Кошового.

Але згодом захоплення картами призвело до того, що батько Ксенії відкрив своє казино на центральній набережній Ялти, поки дочка з мамою перебували в Москві. У 15-річному віці її тата вбили, бажаючи заволодіти бізнесом.

"Ну, все було б нічого, якби не настали прекрасні 90-ті і чуваки, які, ну просто... Ну, захотіли "віджати". Там було все, там і погрожували, і мною погрожували, і мамою погрожували... "А ти що думаєш, не знаємо, де твоя дочка вчиться?". Він у мене був дуже такий жорсткий:"я не віддам нічого". І виходить, що у мами 19 листопада день народження. Я взяла трубку розмовляє зі мною, і потім поговорив з мамою. А на ранок нам подзвонила моя тітка і сказала, що його вбили на грунті цього казино, так... Це мені було років 15,5 -16... Для мене це була дуже сильна травма",- ділиться Ксенія.

За її словами при розмові зі слідчим маму Ксенії попередили, що людину, яка вбила її батька, немає сенсу садити у в'язницю, оскільки він вже через тиждень вийде на свободу. І навіть зараз Ксенія Кошова не може до кінця усвідомити, що тата немає в живих.

"Час не лікує, це однозначно. Я живу так. Я звикла, що він далеко і зараз він теж далеко. Незважаючи на те, що минуло 20 років, навіть через ось цей час я, напевно, не усвідомлюю цього", - підсумувала дружина Євгена Кошового.

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