"У мене є, з кого брати приклад"

Внучка колишнього президента України вирішила взяти участь у популярному шоу "Голос країни" і розповіла про свою мрію

Ярина-Домініка Ющенко-Гончар, внучка Віктора Ющенка, з'явиться в третьому ефірі шоу на "сліпих прослуховуваннях". Про це повідомляється на офіційній сторінці шоу в Instagram, пише Politeka.net.

Відомо, що Домініка планує виконати хіт популярного українського гурту KAZKA «Плакала».

Сама дівчина зізналася, що вже багато років мріяла виступити на «Голосі».

"Сім років життя моєю мрією був "Голос країни". Я мрію, щоб дідусь побачив мене на сцені, щоб він мною пишався", - заявила Домініка.

Вона також додала, що завжди рівнялася на свого дідуся. За словами дівчини, свого часу він зробив внесок в історію всієї країни, а вона хотіла б зробити внесок в її музичну історію.

"У мене є, з кого брати приклад – це мій дідусь. Він зробив внесок в історію України, а я б хотіла зробити свій внесок у музичну історію України", - розповіла юна виконавиця.

Українців зацікавив майбутній виступ дівчини.

"Найкраща!", "Цікаво", "Мурашки по шкірі", - пишуть в коментарях.

Відзначимо, що внучка екс-президента з юного віку прагне до слави і любить співати. Випуск "Голос країни" з її участю вийде в ефір 7 лютого.

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