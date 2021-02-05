Дружина українського ведучого Андрія Джеджули Юлія Леус після виписки з лікарні, куди вона потрапила в результаті конфлікту з чоловіком, зараз живе з ним

Про це вона розповіла в ефірі програми "Зірковий шлях".

Юлія Леус зізналася, що змушена зараз жити з чоловіком, оскільки житло, в яке вона кілька років тому інвестувала гроші, ще не добудували.

Зараз вони живуть в одній квартирі, але в різних кімнатах. Юлія каже, що Андрій щодня готує для неї їжу, але ообщаются вони тільки з питань вагітності.

При цьому Юлія наполягає, що має намір розлучатися.

"Я хочу розлучатися. Він поки не хоче. Сказав:"після пологів поговоримо". Ну, почекаємо. У мене поки фізично на це немає ні часу, ні сил. Мені тепер тільки лежати потрібно. Я зараз поставила на перше місце дитину. Я народжу, зміцню і розберуся. Але він сказав:" Я тебе люблю", - поділилася Юлія Леус.

Відзначимо, Андрій Джеджула і Юлія Леус вже один раз розлучалися, нов 2019 році зійшлися знову.

Також Юлія Леус розповіла, що спочатку вони планували партнерські пологи, але тепер передумала.

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