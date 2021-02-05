Українська актриса, зірка " Дизель Шоу" Вікторія Булітко перетворилася на сучасну Білосніжку в яскравій сукні

Популярна артистка, яка звикла ділитися в Instagram найяскравішими своїми фото і кумедними відео, показала цього разу кадри з перетворенням. Актриса приміряла на себе вбрання Білосніжки і з легкою посмішкою покрутилася перед камерою, показуючи себе.

Вікторія не боїться експериментів, тому новий наряд і зачіска припали їй до душі. Причому позувала Булітко з зачіскою, яка відрізнялася від її звичних укладок, а золотисті локони зробили її образ помітно м'якше.

"Моя Білосніжка-любителька лісу і гномів😅. Таємно помічена borysenko_anton_ 📸 Ох, вже ці #paparazzi)))😉», - написала артистка в Instagram.

Шанувальники тут же відповіли:

"Ох яка жінка😍; найкрасивіша Білосніжка; красуня😍; О так! Тобі йде!👍😍; Дуже красиво😍; Більше схожа на фею🔆🔥; Дааа, папараці скрізь знайдуть😂; нагадує американські постери 50-х); Шото ваша Білосніжка балувана якась 😂👏; Упс 🤭 з лісом і гномами жодного разу не спав 😏... Любителька))) або все таки досвідчена Профі ...?; А взагалі Монро відпочиває поруч з Вами, Віка!».

Кілька днів тому артистка також розповіла, що їй випала честь взяти участь в унікальній і досить незвичній для неї фотосесії. У ній артистка не тільки показала кілька сміливих і навіть фатальних образів, але і змогла перетворитися. Промо-фото зі зйомки Вікторія поділилася зовсім недавно в розділі Сторі.

За словами Булітко, цього разу вона змогла задуматися про пошуки власного "я", про ті емоції, які раніше були приховані або ж просто перебували осторонь. Яскравий макіяж з акцентом на очі, недбала укладка мідних локонів і дві сукні з декольте, що перетворили актрису в чуттєву диву відразу привернули до себе увагу.

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