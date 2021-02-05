Украинская актриса, звезда "Дизель Шоу" Виктория Булитко превратилась в современную Белоснежку в ярком платье

Популярная артистка, которая привыкла делиться в Инстаграм самыми яркими своими фото и забавными видео, показала в этот раз кадры с преображением. Актриса примерила на себя наряд Белоснежки и с лёгкой улыбкой покрутилась перед камерой, показывая себя.

Виктория не боится экспериментов, поэтому новый наряд и прическа пришлись ей по душе. Причем позировала Булитко с прической, которая отличалась от ее привычных укладок, а золотистые локоны сделали ее образ заметно мягче.

«Моя Белоснежка-любительница леса и гномов😅. Тайно подмечена borysenko_anton_ 📸 Ох, уж эти #paparazzi )))😉», - написала артистка в Инстаграм.

Поклонники тут же ответили:

«Ох какая Женщина😍; Самая красивая Белоснежка; Красотка😍; О да! Тебе идёт!👍😍; Очень красиво😍; Больше на фею похожа🔆🔥; Дааа, папарацци везде найдут😂; напоминает американские постеры 50-х); Шото ваша Белоснежка балувана якась 😂👏; Упс 🤭 с лесом и гномами ни разу не спалились 😏... Любительница ))) Или все таки опытная профи ...?; А вообще Монро отдыхает рядом с Вами, Вика!».

Несколько дней назад артистка также рассказала, что ей выпала честь принять участие в уникальной и довольно непривычной для нее фотосессии. В ней артистка не только показала несколько смелых и даже роковых образов, но и смогла преобразиться. Промо-фото из съемки Виктория поделилась совсем недавно в разделе Стори.

По словам Булитко, в этот раз она смогла задуматься о поисках собственного «я», о тех эмоциях, которые ранее были скрыты или же просто находились в стороне. Яркий макияж с акцентом на глаза, небрежная укладка медных локонов и два платья с декольте, превративших актрису в чувственную диву сразу привлекли к себе внимание.

Напомним, что Булитко из "Дизель Шоу" пошалила с "подружкой" на столе в приоткрытом халате: "Мы хотим...".

Как сообщала Politeka, Булитко навела красоту в неожиданном месте: "Проснулся? Умойся! Почисти зубки и...".

Также Politeka писала, что Булитко превратилась в роковую красотку с бездонным декольте: "Наравне с Белуччи".