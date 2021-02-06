Учасник шоу "Голос країни" здивував тренерів і особливо збив з пантелику Олега Винника

Як передає Politeka.net, Сергій Нейчев став несподіваним відкриттям в 11 сезоні. На офіційній сторінці проекту в "Instagram" з'явилося відео, в якому Олег Винник зізнався в серйозній помилці (щоб подивитися, скрольте до кінця).

Молодий вокаліст вийшов на сцену в рамках сліпих прослуховувань і заспівав пісню "Чорнобривці" Костянтина Огневого. Незвичайне виконання вкрай здивувало популярного українського артиста. "Я відчував дівочий вокал, а це чоловік", - зізнався спантеличений Олег Винник.

Сам Сергій Нейчев в інтерв'ю зазначив, що його вже багато років приймають за жінку через вокальні дані, саме завдяки їм учасник прославився в рідному місті:

"Як для хлопця у мене дуже незвичайний голос. У дитинстві часто, коли я піднімав трубку, мене плутали з мамою. Коли співав-то ж плутали. Хочу спробувати себе на такому масштабному проекті, як "Голос країни".

Організатори залишили в таємниці, чи візьме хтось із тренерів Сергія в свою команду. Розв'язка стане відома в неділю ввечері, коли на каналі "1+1" покажуть новий випуск програми. Користувачі соцмережі почали будувати здогади в коментарях, для багатьох Сергій вже став фаворитом сезону:

"Моя душа ❤️"; " Мурашки......браво, Сергій!!!!"; "Хороший хлопець, душевний!"; "Який прекрасний голос 😍 мурашки по шкірі🔥 🔥 🔥"; "дуже красиво";"мені здається, що Тіна його вибере".

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