Участник шоу "Голос країни" удивил тренеров и особенно сбил с толку Олега Винника
Как передает Politeka.net, Сергей Нейчев стал неожиданным открытием в 11 сезоне. На официальной странице проекта в "Инстаграм" появилось видео, в котором Олег Винник признался в серьезной ошибке (чтобы посмотреть, скрольте до конца).
Молодой вокалист вышел на сцену в рамках слепых прослушиваний и спел песню "Чорнобривці" Константина Огневого. Необычное исполнение крайне удивило популярного украинского артиста. "Я ощущал девичий вокал, а это мужчина", - признался озадаченный Олег Винник.
Сам сергей Нейчев в интервью отметил, что его уже много лет принимают за женщину из-за вокальных данным, именно благодаря им участник прославился в родном городе:
В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."
51-летняя Дженнифер Лопес обтянулась кожей и смутила дерзкой позой на сцене: "Пышная женщина"
Знойная жена Монатика взволновала Дорофееву и Никитюк раскованным видом в купальнике: "Вау, что это за..."
Раскованная Дженнифер Лопес в сетчатых колготках заинтриговала пикантной позой: "Аж горит"
"Детки уже спали": трагедия случилась в детсаде под Полтавой, первые подробности
"Как для парня у меня очень необычный голос. В детстве часто, когда я поднимал трубку, меня путали с мамой. Когда пел - то же путали. Хочу попробовать себя на таком масштабном проекте, как "Голос країни".
Организаторы оставили в тайне, возьмет ли кто-то из тренеров Сергея в свою команду. Развязка станет известна в воскресенье вечером, когда на канале "1+1" покажут новый выпуск программы. Пользователи соцсети принялись строить догадки в комментариях, для многих Сергей уже стал фаворитом сезона:
"Моя душа ❤️"; "Мурашки......браво, Сергей!!!!"; "Хороший парень, душевный!"; "Какой прекрасный голос 😍 мурашки по коже 🔥🔥🔥"; "Очень красиво"; "Мне кажется, что Тина его выберет".
Напомним, Олег Винник дал жару на "Голос країни" с хитом Rammstein, Линдеманну такое и не снилось: "Это бомба"
Как сообщала Politeka, Винник не смог обдурить проницательного Андрея Данилко, детали громкого разоблачения: "Я хорошо его знаю..."
Также Politeka писала, что строгая Кароль пристыдила Винника на "Голосі країни", испепелив его взглядом: "Кто такой Веня?"