Участник шоу "Голос країни" удивил тренеров и особенно сбил с толку Олега Винника

Как передает Politeka.net, Сергей Нейчев стал неожиданным открытием в 11 сезоне. На официальной странице проекта в "Инстаграм" появилось видео, в котором Олег Винник признался в серьезной ошибке (чтобы посмотреть, скрольте до конца).

Молодой вокалист вышел на сцену в рамках слепых прослушиваний и спел песню "Чорнобривці" Константина Огневого. Необычное исполнение крайне удивило популярного украинского артиста. "Я ощущал девичий вокал, а это мужчина", - признался озадаченный Олег Винник.

Сам сергей Нейчев в интервью отметил, что его уже много лет принимают за женщину из-за вокальных данным, именно благодаря им участник прославился в родном городе:

"Как для парня у меня очень необычный голос. В детстве часто, когда я поднимал трубку, меня путали с мамой. Когда пел - то же путали. Хочу попробовать себя на таком масштабном проекте, как "Голос країни".

Организаторы оставили в тайне, возьмет ли кто-то из тренеров Сергея в свою команду. Развязка станет известна в воскресенье вечером, когда на канале "1+1" покажут новый выпуск программы. Пользователи соцсети принялись строить догадки в комментариях, для многих Сергей уже стал фаворитом сезона:

"Моя душа ❤️"; "Мурашки......браво, Сергей!!!!"; "Хороший парень, душевный!"; "Какой прекрасный голос 😍 мурашки по коже 🔥🔥🔥"; "Очень красиво"; "Мне кажется, что Тина его выберет".

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