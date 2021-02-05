Суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма перевершив співачку Ольгу Бузову, похвалившись своєю відпусткою в Майамі

Як повідомляє Politeka.net, він потролив російську артистку за велику кількість публікацій в "Instagram". Ольга Бузова відома тим, що широко висвітлює своє життя в соцмережі, а Влад Яма на цей раз так захопився, що виклав близько трьох десятків кадрів за добу.

Український хореограф звернув увагу на величезну кількість публікацій з США і не втримався від ще однієї. Він зробив скрін своєї фотографії космічного скафандра, розміщеного за склом, і обвів стрічку, де схематично відображаються сторіз.

"Владик Бузов", - підколов сам себе Яма, натякнувши, що треба бути скромнішим. Після такого жарту танцюрист не зупинився і продовжив викладати кадри своєї відпустки з дружиною лілією і сином Леоном.

Раніше сімейство відвідало космічний центр NASA імені Джона Фіцджеральда Кеннеді. Влад Яма не упустив можливість сфотографуватися поруч з тривимірним логотипом американського агентства, виконаним в стилі синього глобуса. Хореограф і його близькі наділи теплі куртки і застигли на тлі скульптури, Лілія розкинула рукив боку з радісною посмішкою, а ось Леон скривив засмучену пику. Пізніше дружина Влада Ями виклала у себе в мікроблозі фотографії з екскурсії.

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