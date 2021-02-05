Судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма превзошел певицу Ольгу Бузову, похваставшись своим отпуском в Майами
Как сообщает Politeka.net, он потроллил российскую артистку за большое количество публикаций в "Инстаграм". Ольга Бузова известна тем, что обширно освещает свою жизнь в соцсети, а Влад Яма на этот раз так увлекся, что выложил около трех десятков кадров за сутки.
Украинский хореограф обратил внимание на огромное количество публикаций из США и не удержался от еще одной. Он сделал скрин своей фотографии космического скафандра, размещенного за стеклом, и обвел ленту, где схематически отображаются сториз.
"Владик Бузов", - подколол сам себя Яма, намекнув, что надо быть скромнее. После такой шутки танцор не остановился и продолжил выкладывать кадры своего отпуска с женой Лилией и сыном Леоном.
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Ранее семейство посетило космический центр NASA имени Джона Фицджеральда Кеннеди. Влад Яма не упустил возможность сфотографироваться рядом с трехмерным логотипом американского агентства, выполненным в стиле синего глобуса. Хореограф и его близкие надели теплые куртки и застыли на фоне скульптуры, Лилия раскинула рукив стороны с радостной улыбкой, а вот Леон скривил огорченную рожицу. Позже жена Влада Ямы выложила у себя в микроблоге фотографии с экскурсии.
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